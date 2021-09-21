Радий Хабиров признался в том, что приложил руку к разработке закона об иноагентах

Озвучил Хабиров и свое личное мнение о законе и тот факт, что он считает закон правильным, ведь иностранные деньги, по его же словам, это плохо. Признался Хабиров и в том, что является сторонником недопуска к выборам лиц признанных иноагентами. Сравнил этот процесс глава Башкирии с подарками жене от соседа, и сообщил, что по его мнению мало кто на такое согласится.