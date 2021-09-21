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Радий Хабиров признался в том, что приложил руку к разработке закона об иноагентах

21 сентября 2021, 09:11
Фото: 1mediainvest
Общеизвестный автор закона Александр Сидякин по словам главы Башкирии взял на себя риски и пошел со скандальным законом в Госдуму.

До пресс-конференции главы Башкирии на брифинге по выборам, который прошел 20 сентября, общественность считала автором закона об иноагентах руководителя администрации главы Башкирии Александр Сидякин. К слову, руководитель администрации главы Башкирии также выступал одним из авторов закона о штрафах за митинги. Однако Радий Хабиров приоткрыл завесу тайны и пролил свет на истину.

20 сентября на пресс-конференции Хабиров заявил, что он также принимал участие в создании громкого закона об иностранных агентах. По словам Хабирова закон создавался и формировался во время его работы в администрации президента России. Работал он над законом в составе экспертной группы, которая взяла за основу закон СШа об иноагентах, датированный 1938 годом. Очень сложный и скандальный ,по словам самого Хабирова, закон он попросил отстаивать и протаскивать Александра Сидякина. Именно Сидякину пришлось взять на себя риски, заручившись поддержкой остальных.

Озвучил Хабиров и свое личное мнение о законе и тот факт, что он считает закон правильным, ведь иностранные деньги, по его же словам, это плохо. Признался Хабиров и в том, что является сторонником недопуска к выборам лиц признанных иноагентами. Сравнил этот процесс глава Башкирии с подарками жене от соседа, и сообщил, что по его мнению мало кто на такое согласится.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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