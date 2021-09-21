mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

При главе Башкирии начинает работать советник по вопросам защиты прав потребителей

21 сентября 2021, 15:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
На эту должность заступил эксперт потребительского рынка Валерий Самохин.

В Правительстве Башкирии появилась новая должность советника Главы РБ по вопросам защиты прав потребителей в РБ (Уполномоченный по правам потребителей в РБ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, на должность назначается гражданин России не моложе 21 года, проживающий на территории Башкирии, с высшим образованием и опытом работы в области защиты прав потребителей не менее года. Работа осуществляется на общественных началах.

Первым уполномоченным по правам потребителей РБ стал юрист, эксперт потребительского рынка Валерий Самохин. С 2010 года работает руководителем региональной общественной организации защиты прав потребителей «Форт-Юст».

По словам министра торговли РБ Алексея Гусева, Башкирия стала первым регионом в России, где появилась такая должность. Цель нового советника — представлять и защищать интересы широкого круга потребителей.

Материалы по теме
Глава Башкирии назначил хозяина Dasko бизнес-советником по развитию набережной в УфеЭлвин Грей стал советником главы Башкирии по культуре и молодежной политикеСоветник главы Башкирии Тимур Мухаметьянов перешел в Минтранс России
#Новости#Андрей Королев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48