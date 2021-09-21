Право решающего голоса: уфимец убедился на своем опыте, что честные выборы возможны

Я не могу сказать, что это было сложно. Наверное, вежливость и настойчивость с моей стороны, а также со стороны представителя движения «Голос» (признано в России организацией-иноагентом) по имени Александр, который был со мной на участке, и его напарницы Элины тоже сыграли свою роль. У нас комиссия в самом начале тоже предпринимала некоторые попытки ограничить этих ребят, когда они вели съемку или передвигались по избирательному участку, однако быстро поняла, что ничего из этого не выйдет, и смирилась. А в каких-то случаях даже прислушивалась к тому, что говорят и советуют эти ребята.