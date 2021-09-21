Право решающего голоса: уфимец убедился на своем опыте, что честные выборы возможны

Для этого каждому нужно быть честным, прежде всего, с самим собой.
— Так много хочется сказать про выборы, но скажу, прежде всего, про обиду. Не мою — я привык, она всегда есть после выборов. Вчера вечером мне позвонил председатель нашего УИК с вопросом, смотрел ли я телевизор. Естественно, я не смотрел, потому что отсыпался после трехдневного бдения.
Я включил новости и понял, что он имеет в виду. Ему стало обидно, что, несмотря на результаты нашего УИК и общие тенденции перед выборами, результаты выборов по стране оказались иными. Конечно, они были вполне предсказуемыми, однако после событий последних дней все равно несколько ошеломили.
При этом мой собеседник сказал, что он очень рад тому, как у нас всё было честно, и ему не за что краснеть. Он надеется, что, посмотрев на нас, другие УИКи очнутся и поймут, что невозможное возможно.
Мне чертовски приятно и я горжусь, что в нашей стране остались такие люди, горжусь, что довелось с ними работать. И я хочу рассказать об этих трех днях подробнее.
Выборы для нашего участка завершились в 9.30 утра 20 сентября, после подписания итоговых протоколов и внесения их в систему ГАС «Выборы».
Я не могу сказать, что это было сложно. Наверное, вежливость и настойчивость с моей стороны, а также со стороны представителя движения «Голос» (признано в России организацией-иноагентом) по имени Александр, который был со мной на участке, и его напарницы Элины тоже сыграли свою роль. У нас комиссия в самом начале тоже предпринимала некоторые попытки ограничить этих ребят, когда они вели съемку или передвигались по избирательному участку, однако быстро поняла, что ничего из этого не выйдет, и смирилась. А в каких-то случаях даже прислушивалась к тому, что говорят и советуют эти ребята.
Вывод однозначный: молодцы, нужно наблюдать, следить за выборами, и тогда всё получится.
Знаю, что на других участок было иначе, были постоянные конфликты между комиссиями и общественниками на протяжении всех трех дней.
Теперь о результатах выборов.
На нашем участке после подсчета голосов безоговорочную победу по трем видам голосования — по партийным спискам в Госдуму, а также по партийным спискам и одномандатному округу — в Уфимский горсовет — одержала КПРФ и её представители. По одномандатному округу в Госдуму выборы выиграл представитель «Единой России» с минимальным отрывом в несколько десятков голосов.
Особенно отмечу один эпизод.
Под утро, уже после подсчета голосов и составления протокола об итогах голосования, я стал свидетелем телефонного разговора председателя УИК с каким-то серьезным абонентом. Он не стал шифроваться и отошел буквально на пару метров, так что были слышны его ответы на вопросы невидимого собеседника. За точность цитат не ручаюсь, но смысл сказанного передаю так, как услышал.
— Да, посчитали, всё готово... Результат есть, но он вам очень сильно не понравится… А что я могу сделать? Как проголосовали — так проголосовали, так и привезу, — он произнес эти слова с улыбкой.
Было очевидно: ему нравится то, что он говорит, и он совершенно не был испуган или расстроен возможными последствиями такого итога голосования лично для него. Когда он положил трубку, мне показалось, что он даже помолодел лет на 20.
Я тоже был рад такому исходу выборов хотя бы на нашем отдельно взятом участке. Я работаю с этой участковой избирательной комиссией не первый год. Прекрасно помню, как им было сложно в предыдущие разы. Там было не до улыбок, потому что был нужен жесткий результат — тот, которого от них ждали.
Но в этот раз они выполнили свои обязанности честно. И им это понравилось. Возможно, это связано с тем, что УИК в этом составе работает в последний раз, полномочия комиссии истекают к 2023 году.
И это, наверное, была самая лучшая награда для нас, независимых членов комиссии и наблюдателей. И ради этого, собственно, мы работаем.
Чем больше будет таких прецедентов, чем больше будет ответственных наблюдателей, тем быстрее у нас появятся честные выборы. И неважно, кто в них будет побеждать — Павел Качкаев, Александр Ющенко или любой другой кандидат от любой другой партии. Важно — чтобы всё это было честно и открыто.
В ТИКе (Территориальной избирательной комиссии — ред.), как мне показалось, тоже сильно удивились итогам голосования на нашем участке, но без возражений приняли от нас протоколы.
А что им еще оставалось? Других результатов у нас для них не было.
Кстати, на тот момент в ТИКе Советского района находились порядка 70% участковых избирательных комиссий с территории нашего 17-го избирательного округа. И они еще продолжали подъезжать в ТИК.
Конечно, мы общались с наблюдателями с других участков. Они рассказывали, что комиссии не спешат ехать в ТИК. Такое бывает часто, если не сказать «почти всегда». Потому что обычно все ждут каких-то четких указаний из ТИКа, тянут время в надежде на то, что общественники устанут и покинут участок либо заснут где-то в уголке.
Но, как правило, наблюдатели и независимые члены комиссий стараются идти до конца. Потому что члены УИК тоже не железные, долго они не выдержат, у них тоже дома семьи. Им тоже хочется домой, они устали так же, как и мы, а может быть, даже и больше.
Лично я считаю итоги этих выборов, пусть небольшой, но победой нашего УИКа с маленькой явкой избирателей, но с честными, открытыми результатами. И признаком того, что для нас еще не всё потеряно.
Напоследок хочется сказать следующее: «Друзья и не друзья, наблюдайте, становитесь членами комиссий. Совсем скоро начнется новый набор членов избиркомов с правом решающего голоса. Пусть их будет как можно больше. Если начнём сейчас, то ещё успеем застать честные выборы».