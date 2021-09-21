Ответственность за высокие цены на газ в Украине возложили на Зеленского

Бывший украинский парламентарий объяснил, почему настолько выросли цены на «голубое» топливо. Это напрямую связано с наполовину пустыми газовыми хранилищами, пишет информационное издание RT.
По словам Евгения Мураева, до конца текущего года Украине потребуется еще не менее 10 миллиардов «кубов» природного газа.
«Сегодня газ уже за $800. А можно задать вопрос «Нафтогазу», Витренко, Зеленскому, Шмыгалю: чем они думали? – заявил Мураев. – Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?».
Экс-депутат напомнил о том, что Москва ранее предлагала Киеву заключение прямого контракта на покупку сырья. Цена 1000 кубометров газа была бы в таком случае на уровне 175 долларов, но Украина отказалась.
Политику действующего украинского правительства Евгений Мураев назвал «глупой, псевдопатриотической, недальновидной, непрагматичной и неэгоцентричной».
Экс-глава Минэкономики Украины Виктор Суслов, в свою очередь, сказал, что президент Владимир Зеленский допустил ряд грубых ошибок, из-за которых газовый сектор страны оказался в крайне тяжелом положении.