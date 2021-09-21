Ответственность за высокие цены на газ в Украине возложили на Зеленского

«Сегодня газ уже за $800. А можно задать вопрос «Нафтогазу», Витренко, Зеленскому, Шмыгалю: чем они думали? – заявил Мураев. – Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?».