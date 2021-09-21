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Мэр Уфы поручил усилить меры безопасности в школах и вузах после трагедии в Перми

21 сентября 2021, 08:11
Фото: 1mediainvest
Сергей Греков выразил соболезнования близким погибших при стрельбе в Перми и заявил о необходимости работать с подрастающим поколением.

Мэр Уфы Сергей Греков вышел из отпуска и провел традиционную оперативку в администрации города. Обсуждали в ходе мероприятия и вчерашнюю трагедию в Перми, точнее говоря способы не допустить повторения трагедии. Греков акцентировал внимание на том, что почерк пермского стрелка практически аналогичен стрелку из Казани, который открыл стрельбу в казанской гимназии этой весной.

Что касается конкретных поручений, Сергей Греков поручил министерствуу внутренних дел республики усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях – детсадах, школах, ссузах и вузах.

Сергей Греков сравнил пермского стрелка Тимура Бекмансурова с казанским стрелком Ильназом Галявиевым и назвал их почерк одинаковым. Мэр подчеркнул, что в первую очередь необходимо работать с подрастающим поколением.

Стоит относиться к тем, кто нас окружает, более чутко и внимательно.Сергей Греков

Уточним, Сергей Греков говорил о стрельбе в Пермском университете, которую утром 20 сентября открыл первокурсник этого же вуза Тимур Бекмансуров. Перед тем как прийти с оружием в вуз он опубликовал в соцсети развернутый пост о причинах столь ужасающего поступка. По последним данным от рук бекмансурова погибли 8 человек, 28 пострадали.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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