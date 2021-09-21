Мэр Уфы похвастался 10-тысячным концертом в парке Первомайский в пандемию

На сегодняшней оперативке в мэрии Сергей Греков рассказывал о уфимских парках. Особое внимание он уделил парку Первомайский, работы в котором закончили в этом году. Греков назвал парк местом притяжения по всей Черниковке.
Вот буквально мы были недавно на концерте. В среду, в будний день, вечер, 10000 человек. Жители очень благодарят, очень рады.Сергей Греков, мэр Уфы
Заметим, что в ходе этой же оперативки обсуждали и то, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом лишь усугубляется, в том числе среди детей.