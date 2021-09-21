Инвестфонд «РОСНАНО» и «Фортума» стал лидером программы поддержки ВИЭ-генерации

Отметим, что группа «РОСНАНО» стояла у истоков развития отрасли возобновляемой энергетики в России. Совместно с партнерами она воплотила в жизнь ряд проектов в солнечной и ветрогенерации. Благодаря наработкам «РОСНАНО» в области локализации оборудования для возобновляемой энергетики удается внедрять инновационные технологии на российском рынке.