mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Гендиректор БСК Эдуард Давыдов вошел в состав правительства Башкирии

21 сентября 2021, 06:15
Фото: facebook Эдуард Давыдов
Подобные планы власти озвучивали еще летом, сегодня был опубликован официальный документ.

С инициативой ввести руководителей крупнейших предприятий-налогоплательщиков республики в состав правительства премьер-министр Башкирии Андрей Назаров выступил на оперативке в республиканском правительстве, которая состоялась 6 июля 2021 года.

Тогда Назаров предложил ввести в состав Правительства представителей крупнейших налогоплательщиков Башкирии – «Башнефть», «Газпром нефтехим Салават», «БСК». Причиной он назвал необходимость оставаться в повестке промышленной политики.

Выслушав предложение премьер-министра глава региона Радий Хабиров поддержал данную инициативу и поручил сделать такое предложение руководству предприятий. Хабиров тогда сказал, что в случае, если они будут согласны они будет введены в состав правительства региона.

Сегодня, 21 сентября на официальном портале правовой информации республики Башкортостан был опубликован документ, а именно Указ Главы Республики Башкортостан от 20 сентября 2021 года №УГ-531 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 28 октября 2019 года № УГ-354 «О составе Правительства Республики Башкортостан»».

Судя по документу в состав правительства пока что включили только генерального директора БСК Эдуарда Давыдова и генерального директора ООО «РГД Переработка Салават», управляющей организации ООО «Газпром нефтехим Салават».

Примечательно и то, что в документе сказано о назначении руководителей всего лишь двух предприятий, тогда как приглашены в правительство были руководители большего количества промышленных гигантов Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48