mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Житель Башкирии написал жалобу в ЦИК, где попросил комиссию самоликвидироваться

20 сентября 2021, 08:35
Фото: Башинформ
Жалобы писали в Верховный суд, международному прокурору и даже Патриарху Кириллу.

Сегодня член ЦИКа Башкирии Илона Макаренка на брифинге огласила предварительные итоги голосования, однако там женщина зачитала еще и жалобы, которые поступили в комиссию за время трехдневного голосования.

Так, предположительно мужчина подал жалобу в ЦИК, где попросил сам ЦИК и другие территориальные избирательные комиссии самоликвидироваться.

— Ась хочу, чтобы вы все, ЦИК и другие территориальные избирательные комиссии сложили все свои полномочия и самоликвидировались. Ась еще раз повторяю всем должностным лицам, что есмь живорожденный, рода святоросов, не являю себя избирателем, физическим лицом, налогоплательщиком, — прочитала Макаренко.

Как было отмечено, жалоба поступила сегодня, однако в избирательной комиссии, по словам Илоны Макаренко, так и не поняли, чего от них хотят.

Известно, что всего было получено несколько десятков жалоб в верховный суд, международному прокурору и даже патриарху московскому и всея Руси Кириллу. Подпись одной из таких жалоб гласила следующее:

— Написано не самостоятельно при частичном понимании пояснений, с которыми полностью согласен.

Так, Макаренко отметила, что на все жалобы ЦИК обязан будет ответить, однако, по предварительным данным, нарушений, которые бы могли повлиять на итоги голосования пока не установлены.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48