— Ась хочу, чтобы вы все, ЦИК и другие территориальные избирательные комиссии сложили все свои полномочия и самоликвидировались. Ась еще раз повторяю всем должностным лицам, что есмь живорожденный, рода святоросов, не являю себя избирателем, физическим лицом, налогоплательщиком, — прочитала Макаренко.