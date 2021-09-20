В Уфе сотрудника ВУЗа обвинили в получении взятки в 7,3 миллиона рублей

Так, в полицию обратился директор строительной компании, с которой у ВУЗа было заключено несколько контрактов по капитальному и текущему ремонту на общую сумму 44 миллиона рублей. Директор сообщил, что на него вышел заместитель главного инженера университета и потребовал заплатить ему 7,3 миллиона рублей. В противном случае ВУЗ не только откажется подписывать акты о выполненных работах, но и вовсе расторгнет все контракты с компанией.