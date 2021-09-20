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В России могут ввести уголовную ответственность за строительный фальсификат

20 сентября 2021, 10:00
Фото: pixabay.com
Общественный совет при Минстрое направил в ведомство предложение о введении уголовного и административного наказания за производство и реализацию строительного фальсификата.

Как заявил глава комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов и технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев, использование в строительстве поддельной продукции может иметь непредсказуемые и угрожающие последствия, передает iz.ru.

В связи с этим комиссия предложила прописать понятие фальсификата стройматериалов в законе.

Отмечается, что доля продукции низкого качества в электротехнической отрасли превышает 50%, в сегменте сухих строительных смесей — 30–40%, герметиков — 35–40%. В целом доля фальсификата на строительном рынке РФ на данный момент составляет около 25%.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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