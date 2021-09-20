В России могут ввести уголовную ответственность за строительный фальсификат

Как заявил глава комиссии по вопросам развития индустрии стройматериалов и технологий и промышленного строительства Общественного совета при Минстрое, президент ГК «Основа» Александр Ручьев, использование в строительстве поддельной продукции может иметь непредсказуемые и угрожающие последствия, передает iz.ru.