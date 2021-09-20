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В Башкирии предложили снять противопожарный режим

20 сентября 2021, 09:19
Фото: 1mediainvest.ru
На данный момент новых и действующих очагов лесных пожаров нет.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров предложил с 20 сентября снять противопожарный режим на территории региона. Так, он отметил, что на данный момент новых и действующих очагов лесных пожаров зафиксировано не было.

По данным МЧС за 2021 год в Башкирии было зарегистрировано 452 очага лесных пожаров, что на 316 очагов больше в сравнении с прошлым годом. Также отмечается, что на 9615,615 га увеличилась и общая площадь возгорания, на данный момент она составляет 14253,445 га.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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