Студентка из Уфы рассказала о предложении «посидеть» наблюдателем за 1500 рублей

В тоже время в ЦИК за три дня выборов поступило более 500 обращений, большая часть из них именно обращения, а не жалобы. Граждане по большей части обращались в ЦИК за разъяснениями и помощью. Однако были и жалобы, которые ведомство проверяло и принимало меры. Илона Макаренко также подчеркнула, что не все жалобы несли конструктивный характер, так в ЦИК Башкирии поступили несколько требований вычеркнуть людей из списка избирателей, так как они не являются гражданами и не признают действующую власть.