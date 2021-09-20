«Справедливая Россия» увязла в череде скандалов в Башкирии и осталась без избирателей

Надо полагать, что внутренние передряги реготделения уже дали свои плоды, которые все мы видим в предварительных итогах выборов. Вместо того, чтобы честно бороться за голоса избирателей, а значит и за депутатские кресла, борьба происходила исключительно внутри партии. И её уже сейчас можно назвать бессмысленной и беспощадной. А еще в заключение хочется напомнить читателю поговорку, которая рассказывает откуда же начинает процессы разложения рыба. Итог скандала и дележки полномочий стал поистине Соломоновым решением — судите сами, глядя на все это Сергей Миронов пригрозил не признать результаты выборов в Башкирии. Судя по всему это сделать куда проще, чем признаться в своих ошибках. Которые вполне можно назвать фатальными.