На приведение в порядок детских лагерей Башкирии Минобр попросил 169 миллионов рублей

По состоянию на 1 сентября 2021 года общие консолидированные затраты на отдых и оздоровление детей составили 1 482 000 000 рублей. В этом году у нас в регионе было предусмотрено два вида компенсаций стоимости путевок, это и кэшбэк, который был запущен по инициативе президента страны, и та родительская компенсация, которая практикуется уже несколько лет.Айбулат Хажин