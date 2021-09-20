Мостовой прокомментировал отсутствие Зобнина и Соболева в составе «Спартака»

«Я думаю, что в какой-то мере отсутствие Зобнина и Соболева скажется на игре «Спартака». В середине с травмой Зобнина не представляю, как будут играть, там есть Хендрикс и Умяров. В середине поля будут проигрывать армейцам, у ЦСКА на этой позиции поинтереснее, а у «Спартака» – в защите. Можно говорить, что небольшой перевес в психологическом плане у ЦСКА, дома играют, «Спартак» на неделе проиграл», – приводит слова Мостового «Советский спорт» с ссылкой на ТАСС.