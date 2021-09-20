Министерство транспорта Башкирии запросило 1,5 миллиарда рублей на «Восточный выезд»

Александр Булушев, министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии на оперативке в правительстве Башкирии рассказал о ходе строительства нового выезда из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал», более известной как «Восточный выезд».
Булушев сообщил о том, что на сегодня существует потребность в дополнительном финансировании из федерального бюджета, и в 2022 году она составит более 4,6 миллиардов рублей. Так сегодня министерство транспорта и дорожного хозяйства региона направило заявку в Федеральное дорожное агентство на 1,5 млрд рублей в виде аванса. По мнению Булушева именно такой объем средств даст возможность не снижать темпы строительства.
Однако в 2022 году суммы на строительство понадобятся куда более существенные. . Из республиканского бюджета в проект заложено 900 миллионов рублей, из бюджета Российской Федерации почти 847 миллионов. По словам Булушева потребность в дополнительном финансировании от федерального центра в 2022 году составляет более 4,6 миллиардов рублей.
Заметим, что на прошлой неделе, 16 сентября глава Башкирии радий Хабиров посетил масштабную стройку, оценив активную работу строителей руководитель региона высказал предположение о том, что до конца 2021 года по плану завершение 40% работ – работы идут с опережением графика.
Если темпы строительства не снизятся, то Восточный выезд сдадут раньше положенного срока – уже к концу 2023 года.Радий Хабиров
16 сентября Радий Хабиров сообщал о том, что уже выполнено около третьей части необходимых работ, а именно 30%. Руководитель региона сообщал, что строителями к 16 сентября было установлено больше половины опор эстакады, 38 из 66. Сообщал он и о том, что уложено и 110 балок будущего моста. 16 же сентября озвучивали данные о том, что на крупнейшей в ПФО стройке работает одновременно более двух тысяч человек, а именно 2400 работников, работает на объекте и 170 единиц техники.