Министерство транспорта Башкирии запросило 1,5 миллиарда рублей на «Восточный выезд»

16 сентября Радий Хабиров сообщал о том, что уже выполнено около третьей части необходимых работ, а именно 30%. Руководитель региона сообщал, что строителями к 16 сентября было установлено больше половины опор эстакады, 38 из 66. Сообщал он и о том, что уложено и 110 балок будущего моста. 16 же сентября озвучивали данные о том, что на крупнейшей в ПФО стройке работает одновременно более двух тысяч человек, а именно 2400 работников, работает на объекте и 170 единиц техники.