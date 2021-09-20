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Из-за сообщения о минировании школ в Уфе эвакуировали 11 тысяч человек

20 сентября 2021, 07:52
Фото: 1mediainvest.ru
Власти прокомментировали ситуацию с эвакуацией школьников 13 сентября.

По словам главы Госкомитета по ЧС Фарита Гумерова, 13 сентября начали поступать сообщения о заложенных взрывных устройствах в 30 школах.

- Проведена эвакуация более 11 тысяч человек. В результате поисковых мероприятий взрывные устройства не обнаружены, - добавил Гумеров.

Как ранее сообщал Mkset, дети, которые вернулись домой из одной уфимской школ, сообщили, что они даже не начали заниматься, когда началась эвакуация. Их оперативно разместили в автобусе и отвезли на расстояние нескольких кварталов от школы. Далее родителям сообщили о необходимости срочно забрать детей. Судя по словам педагога, эвакуация была неожиданностью для нее.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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