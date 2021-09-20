Хабиров поручил Минобру Башкирии принять меры безопасности из-за стрельбы в Перми

По предварительным данным, погибли пять человек, шесть — пострадали. Известно, что стрелок был ликвидирован. Известно, что нападавший за несколько минут до преступления опубликовал в социальных сетях пост, объяснив, что не является экстремистом и он аполитичен. Действия он готовил давно: «Думал об этом давно, шли годы, и я понял, что настал час сделать то, о чём я мечтал».