Глава Башкирии выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в Перми

Mkset сообщал о том, что сегодня, 20 сентября предположительно студент ПГУНИ Тимур Бекмансуров проник на территорию вуза с огнестрельным оружием и открыл стрельбу. Данные о количестве жертв уточняются, по предварительным данным количество жертв 11 человек,шестеро (по последним данным) из которых погибли. Сам стрелок был ликвидирован.