ФК «Локомотив» переезжает из Черкизово в Лужники

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов отметил, что вопрос о переезде прозвучал еще 12 лет назад, но тогда стадион считался еще новым. А сейчас, спустя почти 20 лет, вопрос замены уже не является скоропалительным. Сообщается, что район, скорее всего, будет продан под застройку, а саму арену построят в другом месте. Пока же дислокация клуба будет в Лужниках.