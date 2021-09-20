Абсолютно новый Volkswagen Taos. Выезжай за рамки!

Пробки в городах и загруженные парковки заставляют автолюбителей задуматься о габаритах автомобиля, компактности и экономичности. Ведь стоимость владения автомобилем в современной действительности уже давно вышла на первое место.
В модельной линейке легковых автомобилей Volkswagen до настоящего момента не было автомобиля, который можно назвать компактным кроссовером, так как «компактность» определяется, прежде всего, по величине. Например, принимаются во внимание расстояние от ног заднего пассажира до передних сидений, объем багажника и прочие параметры.
Автомобили Volkswagen всегда славились большим багажником и объемом в салоне при компактных внешних габаритах, а экономичные турбодвигатели на протяжении многих лет не имеют конкурентов по топливной эффективности.
Абсолютно НОВЫЙ Volkswagen Taos - это полностью переосмысленный кузов, построенный на модульной платформе MQB, сочетающий в своем дизайне и конструкции как традиционные решения марки и черты семейственности, так и новые формы с передовыми технологиями.
Линейка двигателей на Volkswagen Taos будет отвечать различным целям его будущих владельцев. Здесь и энерговооруженный 1.4 с турбокомпрессором, мощностью 150 лошадиных сил, и проверенный и надежный атмосферник 1.6 , который не уступает в топливной экономичности. В сочетании с самыми современными трансмиссиями и системой полного привода эти моторы способны подарить водителю незабываемые эмоции от вождения и при этом порадуют его низкой стоимостью владения - то есть топливной эффективностью и выгодным обслуживанием.
Башавтоком, как официальный дилер Volkswagen, с 20 по 25 сентября проводит Дни открытых дверей, где вы сможете не только отлично провести время с родными или друзьями, но и познакомиться с абсолютно НОВЫМ Volkswagen Taos. Вам представится возможность протестировать его, почувствовать преимущества компактного кроссовера не только на дороге, но и на настоящем off-road маршруте.
Каждый участник тест-драйва также будет участвовать в розыгрыше фирменных сувениров от Volkswagen и главного приза – автомобильной охранной системы!
Успейте записаться на тест-драйв абсолютно НОВОГО Volkswagen Taos по телефону: +7 347 216-77-77.
Мероприятие и тест-драйв будут проходить с 20 по 25 сентября в официальном дилерском центре Volkswagen Башавтоком по адресу: г. Уфа, ул. Адмирала Макарова, 32.
Абсолютно новый Volkswagen Taos. Выезжай за рамки!