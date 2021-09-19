Задержаны трое жителей районов Башкирии, жестоко избившие уфимца

По данным пресс-службы МВД по РБ, потерпевшим оказался 44-детний уфимец, который но момент нападения был нетрезв. Как следует из материалов дела, он повздорил на улице с компанией, распивавшей спиртное на скамейке. 35-летняя женщина и два ее спутника в возрасте 30 и 27 лет догнали мужчину, повалили на газон, избили и ограбили. Происшедшее сняли на видео очевидцы и выложили ролик в соцсети.