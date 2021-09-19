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Задержаны трое жителей районов Башкирии, жестоко избившие уфимца

19 сентября 2021, 05:57
Фото: МВД по РБ.
В Уфе полиция задержала двух мужчин и женщину, подозреваемых в избиении горожанина, видеозапись которого попала в интернет.

Нападение на уфимца было совершено 15 сентября на улице Солнечногорской в Кузнецовском затоне. После избиения троица сняла с него кроссовки и поясной ремень и удалилась, оставив пострадавшего лежать на газоне.

По данным пресс-службы МВД по РБ, потерпевшим оказался 44-детний уфимец, который но момент нападения был нетрезв. Как следует из материалов дела, он повздорил на улице с компанией, распивавшей спиртное на скамейке. 35-летняя женщина и два ее спутника в возрасте 30 и 27 лет догнали мужчину, повалили на газон, избили и ограбили. Происшедшее сняли на видео очевидцы и выложили ролик в соцсети.

Известно, что задержанные приехали в Уфу из Зианчуринского, Куюргазинского и Чишминского районов. В городе они работали на автомойке. Один из задержанных на момент задержания находился в розыске по подозрению в совершении грабежа.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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