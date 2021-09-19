Выборы-2021: что удивило и возмутило членов избиркомов и наблюдателей в Башкирии

В основном приходили пока избиратели пенсионного возраста. Судя по разговорам, для них решающим мотивом при принятии решения о голосовании был поступок одного из кандидатов, который в канун выборов привез щебенку для ремонта дороги к кладбищу. При голосовании на дому, получая бюллетень, избиратели спрашивают: «А кого вам (то есть членам УИК) надо избрать?». При мне откровенной агитации за кого-либо из кандидатов не было, но было видно, как люди ждали подсказки, куда поставить «галочку». Честно говоря, меня это удивило больше всего, выразил свое мнение Радмир Хайруллин.