В Свердловской области проходит незаконная агитация за партию «Новые люди»

Из беседы становится понятно, что звонившая предлагает собеседнику поподробнее ознакомиться с информацией о партии «Новые люди». В свою очередь, тагильчанин заявляет, что будет принимать решение о том, за кого отдать голос, на свое усмотрение. Мужчина также подчеркнул, что изучил информацию о всех баллотирующихся на предстоящих выборах кандидатах. После чего он спросил у незнакомки, где находится офис партии в Нижнем Тагиле. В ответ женщина рассмеялась, но позже озвучила адрес: Красноармейская, 37. При этом она уточнила, что главный офис партии занимает не все здание, а только одно из помещений.