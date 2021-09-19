mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В одном из городов Башкирии после нарушения аннулировали итоги выборов

19 сентября 2021, 05:22
Фото: Mkset.ru
Накануне, 18 сентября, поздно вечером стало известно, что Территориальная избирательная комиссия по Нефтекамску приняла решение аннулировать итоги голосования за пятницу на УИК-482, где предположительно имел место вброс бюллетеней.

Как сообщило «Эхо Москвы в Уфе», данное нарушение снял на видео член участковой комиссии с правом совещательного голоса Ирек Хизяпов. По его словам, в пятницу вечером во время вскрытия урн по окончании первого дня голосования член комиссии с правом решающего голоса положил на стол дополнительную стопку бюллетеней.

На место происшествия была вызвана полиция, так что нарушение зафиксировано официально.

В субботу УИК-482 продолжил работу в обычном режиме. В течение дня прошло совещание Территориальной избирательной комиссии, на котором было принято решение отстранить от выполнения обязанностей заместителя председателя УИК-482 Рузиля Ахметова.

«Эхо Москвы в Уфе» сообщило о том, что результаты пятничного голосования на УИК-482 решено аннулировать. Однако на участке получить подтверждение этой информации не удалось.

Материалы по теме
ЦИК Башкирии сообщил о нарушениях в ходе первого дня выборовВ Башкирии на выборах в Думу явка за половину второго дня голосования составила 36%Выборы-2021: что удивило и возмутило членов избиркомов и наблюдателей в Башкирии
#Новости#Выборы#Выборы-2021#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48