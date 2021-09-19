В одном из городов Башкирии после нарушения аннулировали итоги выборов

Как сообщило «Эхо Москвы в Уфе», данное нарушение снял на видео член участковой комиссии с правом совещательного голоса Ирек Хизяпов. По его словам, в пятницу вечером во время вскрытия урн по окончании первого дня голосования член комиссии с правом решающего голоса положил на стол дополнительную стопку бюллетеней.
На место происшествия была вызвана полиция, так что нарушение зафиксировано официально.
В субботу УИК-482 продолжил работу в обычном режиме. В течение дня прошло совещание Территориальной избирательной комиссии, на котором было принято решение отстранить от выполнения обязанностей заместителя председателя УИК-482 Рузиля Ахметова.
«Эхо Москвы в Уфе» сообщило о том, что результаты пятничного голосования на УИК-482 решено аннулировать. Однако на участке получить подтверждение этой информации не удалось.