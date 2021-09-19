mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии явка избирателей к 18.00 19 сентября превысила 65%

19 сентября 2021, 13:26
Фото: Facebook.com
Сегодня, 19 сентября, вечером, официальный представитель Центризбиркома РБ Марат Гадилов в ходе брифинга озвучил свежие данные о явке избирателей.

По данным ЦИК РБ, к 18.00 на выборах в Госдуму РФ проголосовали свыше 1 млн 969 тысяч избирателей. Это 65,51% от общего количества жителей республики, имеющих право голосовать на выборах.

По-прежнему, тройка лидеров среди городов, где явка избирателей оказалась самой высокой, состоит из городов Салават (почти 73%), Сибай (68%) и Уфа (около 60%). В среднем по городам Башкирии явка избирателей достигла 49,34%.

В сельских районах республики явка оказалась традиционно выше и в среднем составила 67,45% по ситуации на 18.00. В лидерах по явке избирателей значатся Салаватский район (около 91%), а также Бакалинский и Калтасинский районы (с почти одинаковыми показателями - свыше 88%).

Напомним, избирательные участки в республике будут работать до 20.00 по местному времени.

Материалы по теме
«Выбор сделали»: глава Башкирии с супругой побывали на избирательном участкеВ России завершилось голосование на выборах на Дальнем ВостокеВ Башкирии к 15.00 19 сентября проголосовали на выборах почти 60% избирателей
#Новости#Выборы#Выборы-2021#Татьяна Майорова,#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48