В Башкирии сообщили о признании недействительными бюллетеней после манипуляций с КОИБ

Видео вызвало широкий резонанс и массу возмущенных комментариев. Из решения Территориального избиркома (копия есть в распоряжении Mkset) следует, что на заседании комиссии были заслушаны объяснения председателя УИК-1660 Гайсара Тляубаева, а также двух операторов КОИБ, которые, судя по всему, попали в кадр видеокамеры во время манипуляций с бюллетенями. По итогам совещания Тляубаеву объявлен выговор, бюллетени в КОИБ признаны недействительными, а с операторами этого оборудования, мгновенные ставшими звездами Youtube, после выборов сотрудничество вряд ли будет продолжено.