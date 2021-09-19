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В Башкирии сообщили о признании недействительными бюллетеней после манипуляций с КОИБ

19 сентября 2021, 06:33
Фото: скриншот видео. / Youtube.com
Накануне, 18 сентября, поздно вечером в открытом доступе появилась копия решения Территориальной избирательной комиссии Бурзянского района, из которого следует, что бюллетени, находящиеся в КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) на участке № 1660, признаны недействительными.

Уточним, что данный участок, расположенный в Бурзянском районном дворце культуры, стал вчера героем дня после того, как в соцсетях была опубликована видеозапись, сделанная наблюдателями с монитора камеры видеонаблюдения. На видео хорошо видно, как две женщины опускают в КОИБ пачку бюллетеней. Перед этим, по словам наблюдателей от КПРФ, входная дверь в УИК была закрыта на ключ.

Видео вызвало широкий резонанс и массу возмущенных комментариев. Из решения Территориального избиркома (копия есть в распоряжении Mkset) следует, что на заседании комиссии были заслушаны объяснения председателя УИК-1660 Гайсара Тляубаева, а также двух операторов КОИБ, которые, судя по всему, попали в кадр видеокамеры во время манипуляций с бюллетенями. По итогам совещания Тляубаеву объявлен выговор, бюллетени в КОИБ признаны недействительными, а с операторами этого оборудования, мгновенные ставшими звездами Youtube, после выборов сотрудничество вряд ли будет продолжено.

Получить официальное подтверждение данной информации пока не удалось. Гайсар Тляубаев отказался общаться со СМИ, а Член ЦИК Башкирии и заведующий отделом общественных связей и информации Ришат Лукманов по телефону сообщил журналистам, что не уполномочен комментировать подобную информацию. Ожидается, что этот инцидент будет прокомментирован на ближайшей пресс-конференции в ЦИК РБ.

Напомним, ранее сообщалось об аннулировании итогов пятничного голосования на одном из УИК в Нефтекамске.

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