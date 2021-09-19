В Башкирии оправдали УИК, где нашли заявления с данными о надомном голосовании

Напомним, на видео в пакете одного из членов избиркома была найдена пачка недозаполненных заявлений на проведение надомного голосования с фамилиями избирателей без указания причины их нежелания явиться на выборы лично. Личные данные избирателей были заполнены от руки, так что «непонятными ксерокопиями» их назвать было сложно.