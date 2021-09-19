ЦИК Башкирии: к полудню 19 сентября проголосовали больше половины избирателей

Время избранных» секретарь Центризбиркома РБ Марина Долматова проинформировала журналистов о количестве избирателей. побывавших на своих избирательных участках за два с лишним дня выборов.
По данным ЦИК РБ, к полудню 19 сентября на избирательных участках побывали 1 608 096 избирателей, что составляет 53,5% от их общего числа. Всего в списках избирателей значится 3 млн 3918 человек, которые имеют право голосовать на выборах.
В Уфе средняя явка составила 54,38%, по городам Башкирии – 42,91%, по районам – 60,68%.
Марина Долматова также сообщила, что в Башкирии проживает 547 тысяч избирателей в возрасте до 30 лет, он составляют 17% избирателей. 127 тысячам жителей Башкирии (4,2%) исполнилось 80 и более лет. 127 избирателей в Башкирии уже отметили свой столетний юбилей.
Средний возраст избирателей Башкирии, по данным ЦИК РБ, составляет 48 лет.