ЦИК Башкирии: к полудню 19 сентября проголосовали больше половины избирателей

Марина Долматова также сообщила, что в Башкирии проживает 547 тысяч избирателей в возрасте до 30 лет, он составляют 17% избирателей. 127 тысячам жителей Башкирии (4,2%) исполнилось 80 и более лет. 127 избирателей в Башкирии уже отметили свой столетний юбилей.