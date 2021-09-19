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ЦИК Башкирии: к полудню 19 сентября проголосовали больше половины избирателей

19 сентября 2021, 08:31
Фото: Mkset.ru
Сегодня, 19 сентября, на пресс-конференции в В общественном пресс-центре «Ночь выборов.

Время избранных» секретарь Центризбиркома РБ Марина Долматова проинформировала журналистов о количестве избирателей. побывавших на своих избирательных участках за два с лишним дня выборов.

По данным ЦИК РБ, к полудню 19 сентября на избирательных участках побывали 1 608 096 избирателей, что составляет 53,5% от их общего числа. Всего в списках избирателей значится 3 млн 3918 человек, которые имеют право голосовать на выборах.

В Уфе средняя явка составила 54,38%, по городам Башкирии – 42,91%, по районам – 60,68%.

Марина Долматова также сообщила, что в Башкирии проживает 547 тысяч избирателей в возрасте до 30 лет, он составляют 17% избирателей. 127 тысячам жителей Башкирии (4,2%) исполнилось 80 и более лет. 127 избирателей в Башкирии уже отметили свой столетний юбилей.

Средний возраст избирателей Башкирии, по данным ЦИК РБ, составляет 48 лет.

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