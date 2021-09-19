Центризбирком Башкирии прояснил ситуации на УИК-1660 с манипуляциями вокруг КОИБов

Марат Гадилов сообщил, что в ходе проверки был сделан вывод, что в одном из КОИБов застрял бюллетень, так что женщины-операторы, суетившиеся вокруг него с пачками бюллетеней, не совершали ничего противозаконного, а пытались исправить технику, перезагрузив её.