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Центризбирком Башкирии прояснил ситуации на УИК-1660 с манипуляциями вокруг КОИБов

19 сентября 2021, 14:55
Фото: Youtube.com
Сегодня, 19 сентября, в ходе пресс-конференции официальный представитель Центризбиркома РБ Марат Гадилов прокомментировал скандальный видеоролик о манипуляциях с пачками бюллетеней и КОИБом, снятый накануне в Бурзянском районе республики.

Напомним, данный видеоролик был снят вчера с монитора, куда поступала картинка с камер видеонаблюдения, и быстро разлетелся по интернету.

Марат Гадилов сообщил, что в ходе проверки был сделан вывод, что в одном из КОИБов застрял бюллетень, так что женщины-операторы, суетившиеся вокруг него с пачками бюллетеней, не совершали ничего противозаконного, а пытались исправить технику, перезагрузив её.

- После перезагрузки КОИБ стал работать в тестовом режиме, поэтому операторам пришлось протестировать 56 бюллетеней, - объяснил представитель ЦИК РБ.

При этом он уточнил, что операторы допустили ошибку, не сделав на бюллетенях пометку о том, что они именно тестовые и не подлежат подсчету.

В итоге принято решение признать все бюллетени, оказавшиеся в данном КОИБе, недействительными. После этого неприятного инцидента голосование на УИК-1660 продолжилось уже с использованием обычных классических урн для голосования.

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