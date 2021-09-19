ТПП РФ: Решение по строительству завода Tesla в Королеве приняли в Кремле

Информацию подтвердили два источника — из Минпромторга и Торгово-промышленной палаты (ТПП). Об этом сообщают «Аргументы недели».
Первое предприятие Tesla за пределами Соединенных Штатов появилось в Шанхае. Оно работает с начала прошлого года. В Нидерландах продолжается сейчас крупноузловая сборка Tesla Model S. Кроме того, идет строительство завода в Грюнхайде, расположенном под Берлином.
В 2020 году мировые продажи Tesla составили 499 тысяч автомобилей. По результатам первого квартала текущего года продажи американской компании достигли 184,8 тысячи. К концу 2021-го Tesla рассчитывает выйти на миллионную отметку, если запустят предприятие в немецкой столице.
Объемы производства и продаж Tesla за минувшие пять лет выросли в 6,5 раза, но спрос на электромобили продолжает оставаться огромным. В Европейском союзе ранее заявили, что намерены полностью перейти на использование электрокаров к 2036 году. При этом цены потребителей не пугают: средняя стоимость электрокара Tesla — 62,3 тысячи долларов.
Илон Маск снова задумался о том, чтобы расширить свое производство. На форуме «Новое Знание», состоявшемся 21 мая, американский предприниматель выступил по видеосвязи. Основатель Tesla тогда сказал, что уже скоро компания выйдет на российский рынок. Территории под строительство предприятия и некоторые льготы предложили Маску губернаторы Калужской областей, Удмуртии и Подмосковья.
После визита в США внука и сына создателя советской космонавтики Сергея Королева, для которых Илон Маск лично провел экскурсию по своему заводу, стал очевидным выбор главной площадки для нового предприятия Tesla за рубежом. Это будет подмосковный Королев.
«Принципиальное решение по заводу в Королеве принято в Кремле. Это символично. Ведь основатель Tesla известен своей любовью к российской космонавтике и её истории. Он неоднократно упоминал имя Сергея Павловича Королева в своих интервью и книгах», — констатировали представители ТПП.
По мнению Илона Маска, российская госкорпорация «Роскосмос» не достигла бы столь серьезных результатов, если бы не стояла на плечах титанов, включая таких, как Сергей Королев. В его честь назвали один из залов SpaceX, напомнили в ТПП.
Представитель Минпромторга РФ указал, в свою очередь, на ключевое преимущество Королева. В этом подмосковном городе исторически сосредоточены высококвалифицированные кадры, способные приступить к работе на высокотехнологичном производстве без огромных затрат времени и денег на переподготовку.