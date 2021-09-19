ПФР назвал условия выплаты пенсионных накоплений наследникам

Наследники владельцев пенсионных накоплений при определенных условиях могут рассчитывать на получение средств своих родственников после их смерти. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на региональное отделение ПФР.
Напомним, сейчас средства пенсионных накоплений формируются у граждан, которые родились не раньше 1967 года и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР на накопительную пенсию в 2002–2014 гг.; женщины 1957–1966 гг. р. и мужчины 1953–1966 гг. р., за которых в 2002–2004 гг. работодатель перечислял страховые взносы на накопительную часть пенсии; участники Программы государственного софинансирования пенсий; те, кто направил средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.
Если правопреемники не были заранее определены самим гражданином, то право на получение пенсионных накоплений в первую очередь возникает у детей, в том числе усыновленных, супругов и родителей/усыновителей), во вторую — у братьев, сестер, дедушек, бабушек и внуков. Пенсионные накопления распределяются между законными правопреемниками в равных долях.
Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены наследникам, если смерть их владельца наступила до назначения ему выплаты пенсионных накоплений, после назначения срочной выплаты (если имеется остаток средств) либо после того, как была назначена, но еще не выплачена единовременная выплата средств пенсионных накоплений. В этом случае ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместного с ним проживания), а также нетрудоспособные иждивенцы в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих основаниях.
Для получения средств наследники должны обратиться в ПФР в течение полугода после смерти застрахованного лица.