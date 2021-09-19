Интриги на выборах, мессия за решеткой, счастливчик Элвин. Итоги недели в Башкирии

Главным событием недели, безусловно, стали три финальных дня избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы РФ. Уфимцы также голосовали за кандидатов в горсовет.
Вчерашний и сегодняшний день были насыщены сообщениями о нарушениях, однако Центризбирком Башкирии большинство из них счел несерьезными, А те, от которых не удалось отмахнуться, представители ЦИК РБ объяснили недоразумениями. В результате на нескольких избирательных участках итоги голосования были признаны частично недействительными.
Наше издание подготовило также обзорный текст по итогам двух первых дней голосования. Члены избиркомов и наблюдатели рассказали о том, с какими трудностями им довелось столкнуться.
А пока избиркомы подсчитывают голоса избирателей, предлагаем вспомнить другие события недели.
Среди прочих новостей всколыхнула общественность серия эвакуаций из школ, которые пришлось провести из-за сообщений о минировании.
Еще одна акция связана с «кварталом ада» по улице Шота Руставели. Жильцы встретились с представителями застройщика – ПСК-6 и потребовали привлечь в качестве соответчика главу Башкирии Радия Хабирова.
В Уфе жители Шакши создали петицию об отделении микрорайона от столицы, а работники мусорного полигона в одном из районов Башкирии обратились к главе региона в связи с тем. что долгое время не имеют работы и нормальной зарплаты.
В экономической жизни республики больше всего всколыхнул атмосферу приезд специалиство Росприроднадзора, которые начали обследование промплощадки Химпрома», который в начале 90-х годов печально прославился фенольной катастрофой.
Стало известно о сроках окончания строительства Восточного выезда в Уфе – это конец 2021 года, если не случится какого-либо форс-мажора.
С мэрии Уфы взыскали 400 миллионов рублей по долгам «Уфимских инженерных сетей». И это далеко не единственная проблема столичных властей.
В раздел новостей на тему ЖКХ можно смело включить оправдания представителей мэрии Уфы о том, почему снова не удалось вовремя завершить ремонт на улице Комсомольской.
Всё та же мэрия башкирской столицы засветилась в новостях, связанных с неисправными унитазами в детском саду.
Глава Башкирии извинился перед гражданами за проблемы с общественным транспортом. По словам Хабирова, правительство Башкирии ломало «преступную систему». В социальных сетях Радий Хабиров рассказал о поставке новых автобусов для государственного перевозчика «Башавтотранс», но многие уфимцы тут же отметили, что новые автобусы далеко не так комфортны, как о них говорят.
Еще Радий Хабиров подвел итоги опроса о благоустройстве парков Уфы. Оказалось, что больше всего, по мнению уфимцев, в срочном спасении нуждается Парк Нефтехимиков.
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Добавила разнообразия в новостную ленту общественница Рамиля Саитова, обвиняемая в призывах к экстремизму. На суде женщина назвала себя мессией, которую «ждали три с половиной тысячи лет».
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Известный певец и советник главы Башкирии по культуре Элвин Грей женился. Его даже лично поздравил с этим событием глава Башкирии Радий Хабиров.
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