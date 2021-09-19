Интриги на выборах, мессия за решеткой, счастливчик Элвин. Итоги недели в Башкирии

Глава Башкирии извинился перед гражданами за проблемы с общественным транспортом. По словам Хабирова, правительство Башкирии ломало «преступную систему». В социальных сетях Радий Хабиров рассказал о поставке новых автобусов для государственного перевозчика «Башавтотранс», но многие уфимцы тут же отметили, что новые автобусы далеко не так комфортны, как о них говорят.