Эксперты: проблема трудовых мигрантов в России остается все еще актуальной

Эксперты подчеркивают, что несмотря на объективные данные (что никакой особой криминальной угрозы мигранты для страны не представляют), в российском информационном поле побеждает ксенофобская пропаганда. При этом Россия, второй год выходящая из пандемии, крайне нуждается в рабочей силе.
По мнению заведующего лабораторией миграционных исследований Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Сергея Красинеца, количество международных трудовых мигрантов в национальной экономике непрерывно и устойчиво росло последние годы — вплоть до пандемии. Но использование труда мигрантов чревато — использование дешевой, низкоквалифицированной и бесправной рабочей силы препятствует росту производительности труда, повышению эффективности занятости и росту зарплат:
— Занятость мигрантов в сфере неквалифицированного труда характеризуется не только непрестижностью и низкой оплатой, но и тем, что в значительной мере она встраивается в неформальные и теневые секторы экономики.
При этом не стоит забывать, что сотни тысяч нелегальных мигрантов только усиливают риски осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.