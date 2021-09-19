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Эксперты: проблема трудовых мигрантов в России остается все еще актуальной

19 сентября 2021, 14:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Проблема занятости трудовых мигрантов не только в том, что этот труд считается непрестижным и дешевым, но и в ее интеграции в неформальные и теневые секторы экономики.

Эксперты подчеркивают, что несмотря на объективные данные (что никакой особой криминальной угрозы мигранты для страны не представляют), в российском информационном поле побеждает ксенофобская пропаганда. При этом Россия, второй год выходящая из пандемии, крайне нуждается в рабочей силе.

По мнению заведующего лабораторией миграционных исследований Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Сергея Красинеца, количество международных трудовых мигрантов в национальной экономике непрерывно и устойчиво росло последние годы — вплоть до пандемии. Но использование труда мигрантов чревато — использование дешевой, низкоквалифицированной и бесправной рабочей силы препятствует росту производительности труда, повышению эффективности занятости и росту зарплат:

— Занятость мигрантов в сфере неквалифицированного труда характеризуется не только непрестижностью и низкой оплатой, но и тем, что в значительной мере она встраивается в неформальные и теневые секторы экономики.

При этом не стоит забывать, что сотни тысяч нелегальных мигрантов только усиливают риски осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки в стране.

Подробнее — в материале «Новых известий».

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#Новости#Работа#Андрей Королев#Общество
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