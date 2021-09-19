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Батареи просят огня: новый отопительный сезон в Башкирии обещает быть жарким

19 сентября 2021, 13:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi
С началом похолодания жители Башкирии все чаще вспоминают проблемы с отоплением в минувшую зиму, уточняя, что многие из них все еще не решены, а значит жителям республики снова придется немного потерпеть.

С 16 сентября в Башкирии начали включать отопление в больницах, школах и детских садиках (всего около 2,5 тыс. объектов), ориентировочно с 22 сентября тепло придет и в жилые дома.

По словам первого замглавы уфимской администрации Марата Гайфуллина, минувшей зимой платежи за отопление резко выросли из-за несоответствия площадей, которые используют ресурсоснабжающие организации и управляющие компании для расчета начислений, «перетопы», неисправность или некорректная работа систем отопления. К слову, по результатам проверок несоответствия площадей пока выявили в 886 многоквартирных домах, в грядущем сезоне жители этих домов должны заплатить на 34,5 млн руб. меньше.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Еще летом глава республики Радий Хабиров, общаясь с правительством региона на тему отопительного сезона, попросил «не повторять прошлогодних ошибок, когда к этому вопросу подошли формально». С этой целью уфимской мэрии было поручено создать специальный штаб по зимнему периоду, который будет решать проблемы отопления и уборку снега в Уфе. Чем эта структура принципиально отличается от успешно работающей системы «Инцидент менеджмент», не уточняется. Кроме того, в Уфе к концу октября должен заработать единый центр аналитического контроля за параметрами работ систем центрального отопления.

По словам руководителя регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Анатолия Дубовского, есть шанс, что история с переплатами за отопление в республике не повторится: — Власти Башкирии сделали выводы, провели немалую работу, вместе с органами местного самоуправления, активнейшим образом в этом процессе участвовали районные и городские центры общественного контроля. Подвижки в положительном плане есть.

Тем не менее несмотря на уверения властей, в Башкирии сих пор не решены вопросы с перерасчетом за отопление в 2020/21 отопительном сезоне — при том, что уже начинается новый. Так, например, жительница дома № 84 по ул. Цюрупы в Уфе не может добиться перерасчета с января. По ее словам, оплата в декабре 2020-го по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась в 35 раз:

— За ноябрь по квитанции БашРТС мною уплачены 600 рублей. В декабре мне принесли две квитанции за декабрь — на 4100 и 21000 рублей! По горячей линии БашРТС привели убойный аргумент — в декабре похолодало и расходы по общедомовому счетчику за тепло увеличились.

Впоследствии уфимка дважды подавала заявления на перерасчет, но они остались без ответа — до сих пор.

Многие жители Башкирии, в чьих домах по тем или иным причинам не установлены общедомовые приборы учета, ждут больших начислений уже за сентябрь. Дело в том, что по правилам предоставления ЖКУ, если отопление подается не с начала месяца, то за расчетный период берется все равно весь месяц — и домам без ОДПУ придется платить по условному нормативу за полный срок. Очевидно, что это чревато переплатами — учитывая, что не во всех домах возможно установить приборы учета, в том числе из-за возраста и конструкций зданий.

— С ужасом жду наступления отопительного сезона, понимая, что он начнется в конце этого месяца, а нашему дому за неимением общедомового прибора учёта, начислят по нормативу за целый месяц. Установить общедомовой теплосчетчик наши жильцы пенсионеры отказываются — они отказываются вообще от каких-либо улучшений, — жалуется жительница Уфы Ольга Саблина.

К слову, рассылка квитанций от «БашРТС» уже стартовала — за несколько дней до официального старта отопительного сезона. Так, например, в Стерлитамаке жители дома по ул. Социалистической получили квитанции 12 сентября со строкой «отопление»:

— У нас пришла квитанция по оплате отопления, но его еще не включили. Зачем мы должны платить, если в доме холодно?

Их земляки, жители ул. Тукаева сообщают, что уже приходили квитанции за август — в месяц, когда погода не раз устанавливала рекорды по жаре.

По мнению советника мэра Уфы по ЖКХ Вадима Белякова, проконтролировать реальное потребление ресурсов должны помочь счетчики — часть из них прошла проверку и одобрена, часть — будет проверена по графику.

— Проблем с неисправным или неправильно фиксирующим показания теплосчётчиком возникнуть не должно, — подчеркивает эксперт.

Фото: Медиахолдинг 1Mi

Что касается подачи отопления в больницы, школы, садики и учреждения социально-культурной сферы, то и здесь тоже далеко не все гладко. Даже столица региона не может похвастаться комфортной обстановкой там, где это должно быть в первую очередь. Так, например, в детском садике № 38 (ул. Зорге 35/2) мощностей батарей элементарно не хватит, поскольку старые оконные рамы допускают изрядные сквозняки. Жительница Уфы Екатерина Трегубова, которая водит ребенка в этот садик, уточняет, что на родительских собраниях летом неоднократно обещалось, что окна заменят, но не так давно выяснилось, что этого не случится — нет денег.

— Садик очень старый, из всех щелей дует, детей приходится приводить в теплых костюмах, а ведь сейчас только осень? Нас недавно просили прийти помочь затыкать щели в окнах ватой из старых матрасов! Вы проводите масштабные мероприятия во время эпидемии, строите дороги и покупаете машины чиновникам, но у вас нет денег на окна в самом старом садике района? Почему родители, которые весь день работают, должны переживать за ребенка — не замерз ли он в спальне, где температура, как на улице?

Если подобные проблемы испытывают в Уфе, то на периферии ситуация традиционно хуже. Так, например, школа в с. Верхнебельский (Белорецкий район) не сможет отапливаться физически — котел неисправен и не подлежит ремонту. По словам местных жителей, вопрос дотянули до наступления холодов, в итоге детей планируют отправить в соседнее село, которое находится в 10 км. Примечательно, что ответ от регионального минобра придет примерно через месяц — ближе к середине октября.

Кстати, сопутствующей проблемой в отопительный сезон в Уфе станет дисфункция ливневых канализаций — сточные воды затапливают подвалы домов и могут вывести из строя ОДПУ. О подобной проблеме сообщают, например, жители уфимского дома № 91 по ул. Цюрупы:

— Неоднократно в декабре 2020-го, январе и мае 2021-го был затоплен подвал, где расположены приборы ОДПУ. Мы уже несколько раз обращались в управляющую компанию ООО «ТЖХ» с просьбой принять меры, но по настоящий момент ничего не сделано.

Фотография, по которой можно оценить уровень периодического затопления в доме по ул. Цюрупы.

— В подвале дома течет все лето расширительный бачок, связанный с отопительной системой. Неоднократно обращались в управляющую компанию — отвечают, что у них нет денег и они в состоянии банкротства. Но мы до сих пор платим на их счет. Дом находится на красной линии и разваливается на глазах, — делятся жильцы дома № 36 по ул. К. Маркса.

Напомним, Радий Хабиров, комментируя сложившуюся в Башкирии ситуацию в сфере ЖКХ, назвал управляющие компании «в некотором смысле злом», добавив, что «ничего лучшего пока не придумали и нужно научиться с ними работать». Фактически в этом направлении ничего не сделано, но есть предложение и. о. министра ЖКХ РБ Алана Марзаева по созданию в Уфе единой городской управляющей компании, с помощью которой получится перестроить систему управления в этой сфере. Сроки создания такой структуры оцениваются, минимум, в один год, а значит этой зимой в Башкирии в работе управляющих компаний все останется по-прежнему. Отметим, что, по словам министра, почти все муниципальные управляющие компании Уфы признаны банкротами либо у них «полный аллес расчетных счетов», также есть случаи уголовных дел.

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