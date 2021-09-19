Батареи просят огня: новый отопительный сезон в Башкирии обещает быть жарким

Напомним, Радий Хабиров, комментируя сложившуюся в Башкирии ситуацию в сфере ЖКХ, назвал управляющие компании «в некотором смысле злом», добавив, что «ничего лучшего пока не придумали и нужно научиться с ними работать». Фактически в этом направлении ничего не сделано, но есть предложение и. о. министра ЖКХ РБ Алана Марзаева по созданию в Уфе единой городской управляющей компании, с помощью которой получится перестроить систему управления в этой сфере. Сроки создания такой структуры оцениваются, минимум, в один год, а значит этой зимой в Башкирии в работе управляющих компаний все останется по-прежнему. Отметим, что, по словам министра, почти все муниципальные управляющие компании Уфы признаны банкротами либо у них «полный аллес расчетных счетов», также есть случаи уголовных дел.