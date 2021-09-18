В Башкирии второй день день голосования начался с явкой 25%

Сегодня по всей России продолжается голосование, в период с 17 по 19 сентября 2021 года в Башкирии проходят не только выборы депутатов Государственной думы. Также жители Уфы выбирают депутатов городского совета Уфы, проходят в субъекте и дополнительные выборы в Курултай-Госсобрание республики. Проходят в Башкирии и выборы в органы власти муниципалитетов.