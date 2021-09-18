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В Башкирии второй день день голосования начался с явкой 25%

18 сентября 2021, 04:25
Фото: 1mediainvest
Именно с таким показателем завершился первый день голосования в регионе.

Сегодня по всей России продолжается голосование, в период с 17 по 19 сентября 2021 года в Башкирии проходят не только выборы депутатов Государственной думы. Также жители Уфы выбирают депутатов городского совета Уфы, проходят в субъекте и дополнительные выборы в Курултай-Госсобрание республики. Проходят в Башкирии и выборы в органы власти муниципалитетов.

По данным системы ГАС Выборы по состоянию на 20:00 часов 17 сентября явка на выборах депутатов Государственной думы в Башкирии перевалила за четверть от всех зарегистрированных избирателей и составила 25,07% или же более 750 тыс. человек.

Таким образом показатели явки выросли вдвое по сравнению с данными на 15:00 часов 17 сентября.

Сегодня жители республики также могут проголосовать с 8 до 20 часов, отдать свой гражданский долг отдать можно и завтра, в те же часы.

Вчера Mkset сообщал об ажиотаже на избирательных участках, о котором писали многие наблюдатели. Несмотря на обычный рабочий день и рабочие часы на участках уже к моменту открытия находились желающие проголосовать. Также говорили наблюдатели и о росте количества желающих проголосовать из дома.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
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