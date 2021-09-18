В Башкирии на избирательном участке нашли заготовки заявлений на надомное голосование

Заметим, что в течение первого дня голосования многие наблюдатели по Башкирии удивлялись неожиданно и неправдоподобно возросшему количеству голосующих на дому. Так на участке, где работает членом избирательной комиссии работает член СПЧ при главе Башкирии и шеф-редактор «Эхо Москвы в Уфе» Руслан Валиев, выразили желание проголосовать у себя дома 389 человек. О подобной ситуации заявляли и другие наблюдатели, называя такую ситуацию повсеместной тенденцией.