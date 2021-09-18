Уфимский «Арт-Квадрат» борется за звание главной туристической достопримечательности

О номинации творческого пространства в центре Уфы сообщает пресс-служба уфимской мэрии, а также приглашает принять участие и в этом голосовании. Отдать свой голос за «Арт-Квадрат» может любой желающий, он расположен на 8 месте в списке претендентов. Номинация – общественное пространство. На сегодня за «Арт-Квадрат» отдано около 5% голосов.