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Ученые из Башкирии взяли грант 15 миллионов на совместный с Кореей проект по дронам

18 сентября 2021, 10:07
Фото: 1mediainvest
Руководит проектом преподаватель УГАТУ, кандидат технических наук Тагир Муслимов в сотрудничестве с Корейским аэрокосмическим университетом.

Информацию о выигранном молодыми учеными Евразийского НОЦ гранте обнародовала пресс-служба правительства Башкирии. 15,8 миллионов они получат на реализацию совместного проекта по использованию дронов-беспилотников совместно с учеными из Кореи

Озвучена и тематика разработки. Ученые из Башкирии и Кореи будут изучать основанное на компьютерном зрении совместное отслеживание множественных целей формацией беспилотных летательных аппаратов.

Сам руководитель проекта Тагир Муслимов называет данную тематику достаточно новой для УГАТУ, несмотря на то, что научная школа в области управления и робототехники сильна. Но Муслимов выразил надежду на то, что в УГАТУ начнется активное развитие подобные исследования.

Реализация проекта начнется уже в этом году, а завершить его планируют до конца 2022 года. Почти 16 миллионов рублей профинансировали проект с российской стороны, пойдут эти деньги на участие в международных конференциях, покупку необходимого оборудования, совместные исследования и другие цели.

#Новости#Ирина Деревянчук#Наука
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