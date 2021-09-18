Ученые из Башкирии взяли грант 15 миллионов на совместный с Кореей проект по дронам

Реализация проекта начнется уже в этом году, а завершить его планируют до конца 2022 года. Почти 16 миллионов рублей профинансировали проект с российской стороны, пойдут эти деньги на участие в международных конференциях, покупку необходимого оборудования, совместные исследования и другие цели.