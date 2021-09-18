ЦИК Башкирии сообщил о нарушениях в ходе первого дня выборов

В Центризбиркоме Башкирии рассказали о количестве нарушений, которые были допущены в первый из трех день выборов. О том, что ЦИК Башкирии принял менее десятка жалоб из 42 поступивших обращений о нарушениях на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил Марат Гадилов заместитель главы ведомства.