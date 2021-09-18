mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

ЦИК Башкирии сообщил о нарушениях в ходе первого дня выборов

18 сентября 2021, 07:26
Фото: 1mediainvest
Замглавы ЦИКа не смог назвать их точное количество, да и они не нашли фактического подтверждения.

В Центризбиркоме Башкирии рассказали о количестве нарушений, которые были допущены в первый из трех день выборов. О том, что ЦИК Башкирии принял менее десятка жалоб из 42 поступивших обращений о нарушениях на выборах в Государственную думу. Об этом сообщил Марат Гадилов заместитель главы ведомства.

Жалоб было не так много, семь или восемь среди всех обращенийМарат Гадилов, замглавы ЦИК

Суть остальных обращений была по большей части информационной – граждане интересовались, где находится их избирательный участок и уточняли возможно ли проголосовать на дому.

Но и те жалобы, что поступили в ЦИК не подтвердились. Что касается сути жалоб, люди сообщали о незаконной агитации, как например защитные маски с партийной символикой. Замечание отрабатывалось и нарушение устранялось. Остальные же жалобы не подтвердились.

В ЦИК сообщили, что на жалобы на нарушения выезжает мобильная группа, за ходом голосования следят наблюдатели и видеокамеры. Предположительный факт нарушения просматривают на записи и при подтверждении его устраняют.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48