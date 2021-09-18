mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Общественника Альберта Рахматуллина вытолкали из горизбиркома Уфы

18 сентября 2021, 09:24
Фото: 1MediaInvest
Конфликт завершился взаимными заявлениями в полицию.

Активист и общественник Альберт Рахматуллин исключен из городской избирательной комиссии Уфы.

В разговоре с Mkset Рахматуллин рассказал, что он не только был исключен из горизбиркома, а поделился и другими подробностями конфликта.

Так, 13 сентября партия «Справедливая Россия» приняла решение о его назначении членом избирательной комиссии с правом избирательного голоса, документ был подписан Гаджимурадом Омаровым. Однако в Минюсте считают законным руководителем башкирского регионального отделения партии Юрия Игнатьева.

Собственно подписанный Юрием Игнатьевым документ и оказался у члена комиссии с правом решающего голоса, который заменил Рахматуллина.

Общественник попытался обратиться за разъяснениями в избирательную комиссию, но так им не только не приняли, но и по словам Рахматуллина выталкивали и пригласили охрану.

После словесной перепалки с Игорем Панкевичем, зампредседателя госкомитета по делам юстиции Башкирии, оба написали заявление в полицию.

#Новости#Ирина Деревянчук#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48