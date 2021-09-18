Известная певица Клава Кока показала неожиданное фото Элвина Грея

На празднике молодоженов выступала известная российская певица Клава Кока, которая поздним вечером опубликовала трогательные фото с женихом. На нем они изображены собственно Юльякшин и певица, но фото датировано 2014 годом. У своей аудитории певица спросила, узнали ли они кто изображен на фото.