Глава Башкирии на свадьбе Элвина Грея восхитился его «чисто мужскими качествами»

Свадьба артиста башкирской и татарской эстрады Радика Юльякшина с Инзилей Фатхутдиновой состоялась вчера, 17 сентября. Поздним же вечером в социальных сетях появилось видео со свадебного банкета молодой семьи с поздравлениями от Радия Хабирова.
Помимо пожеланий молодоженам и добрых слов о женихе, со стороны которого и был приглашен глава региона, Радий Хабиров высоко оценил выбор пары жениться именно в этот день
Свадьбу в день выборов в Государственную думу организовать мудрое решение, запомнится точно. Будете свои пятилетки мерить по думам пятого созыва, седьмого созыва. Будете примерно так свои дни отсчитывать, дай Бог, чтобы это были долгие долгие десятилетия.Радий Хабиров
Также Радий Хабиров сказал несколько добрых слов про жениха.
Не так давно Радика знаю, но с момента нашего знакомства какое-то особое отношение к человеку. помимо того, что настоящий, хороший, очень качественный, профессиональный артист, если можно так сказать, меня радуют его чисто мужские качества. Это очень стоящий, очень крепкий мужик, который может держать удар, который верен, который не прогибается под обстоятельства, который имеет свою точку зрения. И я сегодня и тебе и Инзиле хотел сказать спасибо, что вы еще замечательная пара, которая является патриотами нашей родины, патриотами Башкортостана, Татарстана. Это очень здорово когда появляются такие семьи замечательные.Радий Хабиров