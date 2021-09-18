Глава Башкирии на свадьбе Элвина Грея восхитился его «чисто мужскими качествами»

Не так давно Радика знаю, но с момента нашего знакомства какое-то особое отношение к человеку. помимо того, что настоящий, хороший, очень качественный, профессиональный артист, если можно так сказать, меня радуют его чисто мужские качества. Это очень стоящий, очень крепкий мужик, который может держать удар, который верен, который не прогибается под обстоятельства, который имеет свою точку зрения. И я сегодня и тебе и Инзиле хотел сказать спасибо, что вы еще замечательная пара, которая является патриотами нашей родины, патриотами Башкортостана, Татарстана. Это очень здорово когда появляются такие семьи замечательные.Радий Хабиров