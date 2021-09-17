За три года «Квадра» отремонтировала объектов теплоснабжения в Курске на 1,8 млрд

Семен Сазонов рассказал, что за последние три года «Квадра» занималась ремонтом и реконструкцией объектов теплоснабжения в Курске. Инвестиции в данные мероприятия составили 1,8 млрд рублей. За год, в течение которого реализовали концессионное соглашение, объем замены тепловых сетей был увеличен вдвое, в первую очередь была произведена замена аварийно опасных сетей. Гендиректор «Квадры» отметил, что главной их задачей является повышение качества и надежности теплоснабжения в Курске.