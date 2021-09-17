WSJ: Facebook не обращал нужного внимания на использование соцсети в преступных целях

В частности, в докладах руководству говорилось об использовании соцсети вооруженными группировками в Эфиопии для подстрекательства к насилию против этнических меньшинств. Также указывалось, что причастные к торговле людьми заманивали потенциальных жертв на Facebook. Говорилось и случая распространения порнографии и торговли органами.