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Volkswagen Tiguan – новый уровень инноваций!

17 сентября 2021, 06:21
Фото: volkswagen.bashauto.com
2021-й год подарил приверженцам марки Volkswagen сразу несколько горячих премьер. Но самое яркое событие – это, несомненно, премьера Volkswagen Tiguan.

Этот кроссовер стал поистине культовым автомобилем. Но обо всем по порядку.

Одной из главных загадок модели Tiguan было необычное название. В 2007 году любители марки Volkswagen ломали голову, что же означает такое интересное «имя» автомобиля.

Слово Tiguan является производным от двух немецких слов – Тигр и Игуана. То есть данная модель должна сочетать и силу, и взрывную тигриную энергию, и юркость, и быстроту игуаны.

И этот автомобиль действительно соответствует этим эпитетам.

Бензиновые двигатели обладают мощностью от 140 до 220 лошадиных сил, и просто «звериной» энерговооруженностью для бензиновых моторов. Потенциал этих двигателей позволит, не замечая преград, как тигр по саванне, активно двигаться даже по пересеченной местности.

Гармонично с силой и выносливостью тигра в Volkswagen Tiguan сочетаются маневренность и юркость игуаны. Рулевой механизм – рейка, зарекомендовал себя долгими годами уверенной эксплуатации на автомобилях прежних поколений. Система активного полного привода 4MOTION позволяет не только двигаться по пересеченной местности, но и уверенно заходить в крутые повороты, не сбавляя ход практически на любом покрытии.

Так или иначе, но игуана – осторожное существо, равно как и автомобиль Tiguan, оснащенный различными системами активной и пассивной безопасности, которые обеспечат безопасное маневрирование и станут надежными помощниками для осторожных водителей.

В сочетанием с высококачественными материалами отделки, высоким комфортом и передовыми опциями Volkswagen Tiguan найдет своих поклонников в любой аудитории клиентов. От консерваторов до продвинутых и энергичных молодых людей.

Со старта продаж Volkswagen Tiguan прошло чуть более полугода, а он уже бьет все рекорды продаж в России.

Испытайте все преимущества Volkswagen Tiguan на увлекательном тест-драйве у официального дилера Volkswagen Башавтоком!

Официальный дилер Volkswagen Башавтоком

Адрес: ул. Адмирала Макарова, 32

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