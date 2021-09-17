ВКонтакте запускает VK Squad — бесплатную платформу для обучения видеоблогингу

Преподавателями станут профильные специалисты. Например, блогер Стас Давыдов поделится, как выбирать темы для видео, анализировать фидбэк и работать над ошибками. Старший редактор отдела моды журнала Glamour Полина Шабельникова даст мастер-класс по созданию собственного имиджа. Тарас Сычёв, экс-главред сообщества «Лентач», а теперь специалист по работе с медиа ВКонтакте, расскажет всё про создание вирусных материалов и секреты продвижения.