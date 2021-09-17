В память о Михаиле Борисове: «Столото» профинансировало стипендии студентам-щукинцам

Михаил Борисович долгие годы работал заведующим кафедрой режиссуры в Театральном институте имени Бориса Щукина. Помимо этого, он 26 лет был бессменным ведущим розыгрышей известной лотереи «Русское лото», а когда его спрашивали, как бы он распорядился средствами, если бы выиграл в лотерею крупную сумму, Михаил Борисович говорил: «У меня в институте очень много способных студентов. Я бы оплатил их образование».