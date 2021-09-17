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В Башкирии все больше людей решают голосовать из дома

17 сентября 2021, 10:18
Фото: facebook.com
Mkset узнал у эксперта с чем может быть связан рост желающих голосовать на дому.

Независимый наблюдатель на 371-м УИК Наталья Павлова у себя в социальных сетях поделилась информацией о том сколько человек уже выбрали голосовать из дома. Так, по словам Павловой, на начало голосования уже около 400 человек из двух тысяч решили перебдеть и выполнить своей гражданский долг из дома.

Mkset узнал у политолога Николая Евдокимова с чем могло быть связано такое массовое желание. По его мнению, подводных течений искать не следует, однако возможна и другая причина:

- Я связываю это с тяжелой эпидемиологической ситуацией в республике. Понятно, что люди опасаются массовых скоплений и какая-то часть из них предпочтет голосовать из дома. Я не думаю, что здесь стоит искать какие-то подводные течения, с введением трехдневного голосования это потеряло какой-либо смысл. Но голосование на дому имеет свои особенности, связанные с тем, что труднее будет проследить открытость и честность, - говорит Евдокимов.

Также эксперт отметил, что трехдневное голосование кажется избыточным, оно имело рациональное объяснение в случае с голосованием по поправкам в конституцию, однако в данной ситуации такой формат требует дополнительные расходы, которые ничем не оправданны.

#Новости#Элина Сайфранова#Политика
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