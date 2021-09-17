В Башкирии все больше людей решают голосовать из дома

- Я связываю это с тяжелой эпидемиологической ситуацией в республике. Понятно, что люди опасаются массовых скоплений и какая-то часть из них предпочтет голосовать из дома. Я не думаю, что здесь стоит искать какие-то подводные течения, с введением трехдневного голосования это потеряло какой-либо смысл. Но голосование на дому имеет свои особенности, связанные с тем, что труднее будет проследить открытость и честность, - говорит Евдокимов.